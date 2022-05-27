Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение к украинцам.

Главное в обращении президента:

"Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт. В тот день, пожалуй, никто вообще не предвидел, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения. Никто не предполагал, насколько и как затянется слово "временно" в этом объявлении об остановке аэропорта". "Но и в тот день, и в любой день потом и сегодня можно уверенно сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту дурацкую войну против нас. И второе. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны". "Сколько недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов". "Сколько недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире". "Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая РСЗО. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию". "За время с 26 мая 2014 года и тем более с 24 февраля этого года и по сей день было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой". "Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. В настоящее время в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убитый ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове девочка девяти лет". "Снова ракетные удары – Сумщина, опять-таки Донбасс. Вновь значительна активизация артиллерии в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны". "Обратился сегодня в парламент и народ Латвии. Поблагодарил за помощь, которую Украина получила, в том числе оборонную. И за ту помощь, которую латвийское государство и латвийский народ оказывают сейчас". "Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал о ситуации на поле боя, об усилении активности оккупантов. Обсудили, как можно адекватно усилить способность Украины обороняться и отражать эти атаки".

Ранее мы писали, что число жертв обстрела в Харькове увеличилось до девяти человек. Среди погибших младенец.

Также "Страна" сообщала, что по словам Арестовича, армии России осталось три десятка километров до окружения Северодонецка и Лисичанска.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.