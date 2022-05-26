Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал невыполнимыми условия возобновления переговоров, которые выдвигает Москве президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом политик написал в своем Telegram.

"Условия, которые Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - отметил Медведев.

По его словам, Зеленский требует вернуть Украине Донбасс и Крым, вывести из Донбасса все войска, "оставив украинской армии полный простор для репрессий", и только после этого готов "о чем-то договариваться".

Ранее Зеленский заявлял, что готов возобновить переговоры после вывода российских войск со всех захваченных после 24 февраля территорий.

"Я убежден, что мы должны отвоевать все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся к столу переговоров", - сказал президент.

Между тем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал огромный пост в Телеграме в ответ на призывы Запада согласиться на компромиссы с Россией ради прекращения войны. В нем он раскритиковал страны Запада за такую тактику.