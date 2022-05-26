Иран предложил организовать переговоры между представителями Украины и России. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Абдоллахиян также добавил, что Иран выступает за политическое решение ситуации в Украине и переговоры. "На прошлой неделе я сообщил Лаврову, что Иран готов стать площадкой для двух сторон", - сказал он.

Напомним, что переговоры между российской и украинской делегациями начались в конце февраля. Последняя очная встреча состоялась 29 марта в Стамбуле, после нее Киев передал Москве свои предложения по мирному урегулированию. В конце апреля российская сторона направила украинской стороне свой проект договора.

Отметим, что на данный момент проблема подвижек в переговорном процессе заключается не в переговорной площадке, а в том, что позиции сторон кардинально расходятся. Поэтому переговоры и не происходят.

Как писала "Страна", в Иране начались голодные бунты из-за того, что цены на продукты выросли в 3-4 раза.

Также стало известно, что в конце апреля Иран ускорил создание ядерного оружия. Госсекретарь США считает, что срок исчисляется несколькими неделями.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.