Министры иностранных дел Ирана и КНР провели встречу в китайском городе Уси, в результате которой заявили о начале реализации сотрудничества на 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Стороны объявили о начале реализации плана всестороннего сотрудничества между двумя государствами сроком на 25 лет, провели глубокое обсуждение по этому вопросу", - говорится в сообщении китайского ведомства.

Дипломаты сообщили, что было принято решение усилить сотрудничество стран в сферах энергетики, инфраструктуры, производства, науки, медицины и здравоохранения.

Кроме того, Иран и Китай будут расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, рыболовства и кибербезопасности.

Напомним, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин и Москва вместе могут обеспечить глобальный порядок и выдержать давление со стороны "отдельных стран, стремящихся к гегемонии и доминированию в мире".

Ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет защищать безопасность в мире на основе договоренностей президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.