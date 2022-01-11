Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который накануне повредил шасси во время приземления в польском аэропорту, после выполнения ремонтных работ уже сегодня отправляется в Китай. Об этом сообщил представитель аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай, передает Укринформ.

"Вылет "Мрии" запланирован на 16:05 (17:05 по киевскому времени)", - сообщил Вальдемар Мазгай и добавил, что самолет теперь проследует в китайский аэропорт Тяньцзинь.

По его словам, другой украинский самолет Ан-26, доставивший специалистов ГП "Антонов" для ремонта "Мрии", уже вылетел в Украину.

Ан-225 "Мрия" - крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, способный взять на борт до 250 тонн. Он был создан в конструкторском бюро Антонова в конце 1980-х для многоразового космического корабля "Буран".

Напомним, 10 декабря Ан-225 "Мрия" не мог вылететь из Польши из-за повреждения стойки шасси. Госпредприятие "Антонов" отправило самолет помощь самолет со специалистами. В результате была выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси.

Ранее "Страна" писала о том, что крупнейший транспортный самолет "Мрия" испугал киевлян, пролетев экстремально низко над городом.

Также мы сообщали, что потоки воздуха от украинской "Мрии" снесли забор британской авиабазы Брайз-Нортон.