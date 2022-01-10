Самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" повредил стойку шасси и не может вылететь из Польши. Госпредприятие "Антонов" отправило самолет на помощь.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Выявлена незначительная техническая неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – сообщили в ГП "Антонов".

В пресс-службе предприятия уверяют, что сотрудники могут оперативно отремонтировать "Мрію", в результате чего самолет совершит вылет.

"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда прибудет на место", — добавили в пресс-службе.

Приземление самого большого в мире самолет Ан-225 "Мрія" опубликовал в Facebook-группе, посвященной самолету, польский споттер Блажей Батуг.

Ан-225 "Мрія" — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, способный взять на борт до 250 тонн. Он был создан в конструкторском бюро Антонова в конце 1980-х для многоразового космического корабля "Буран".

Напомним, в прошлом году в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".

Подробнее о скандале можно прочитать в нашем материале "Зеленский встретил, "Эпицентр" продал. Как на самом деле в Украину попадают китайские маски".