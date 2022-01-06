Самолет Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Антонов" перевез из французской Тулузы турецкий спутник Turksat 5B для запуска аэрокосмической компанией SpaceX.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 6 декабря, пресс-служба авиакомпании "Антонов".

"Самолет Ан-124-100 авиакомпании "Антонов" осуществил перевозку из Тулузы, Франция, нового турецкого телекоммуникационного спутника Turksat 5B для запуска американской аэрокосмической компанией SpaceX. Транспортировка выполнена в сотрудничестве с отделом Bollore Logistics Space в Тулузе. "Руслан" является единственным самолетом, способным транспортировать уникальные контейнеры, поскольку они разработаны Airbus Defense and Space специально для перевозки самолетом типа Ан-124-100", - говорится в сообщении авиакомпании.

Общий вес груза 60 тонн, его габариты: длина – 14,69 м, ширина – 5,45 м, высота – 4,36 м были близки к размерам грузового отсека самолета.

"Профессионализм технической бригады авиакомпании "Антонов" является гарантией безопасной и эффективной перевозки этого деликатного и уникального груза", - заявил специалист коммерческого отдела компании Сергей Белозеров.

Белозеров добавил, что для погрузки и разгрузки вместе с бортовым краном использовался внешний кран, а также использовалось и другое специальное оборудование, разработанное и изготовленное специалистами предприятия "Антонов".

Самолет авиакомпании "Антонов" перевез турецкий спутник для корпорации SpaceX. Источник: Facebook/"Антонов"

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