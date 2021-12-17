В 2022 году МВД Украины получит полсотни вертолетов одного из ведущих производителей вертолётов в мире, французской компании Airbus Helicopters. Их будут использовать для транспортировки донорских биоматериалов, а также для защиты от пожаров в лесах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

"На следующий год у нас очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиатехники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Airbus Helicopters" - написал глава МВД.

Он также добавил, что в Украине построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

Вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух проектов - "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности", добавил Монастырский.

В частности, "Единое аэромедицинское пространство", по его словам, поможет покрыть карту Украины пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.

Вместе с тем "Европейский хаб пожарной безопасности" сможет предотвратить до 90% лесных пожаров, используя противопожарные самолеты отечественного производства ГП "Антонов", первые из которых законтрактуют сегодня, 17 декабря, добавил глава МВД.

Напомним, ранее стало известно, что компания Airbus Helicopters SAS поставила в Украину 10 вертолетов. Четыре из этих вертолетов предназначены для Национальной гвардии Украины, а шесть - для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям .МВД потратило на них 100 млн евро.

Также мы писали, что глава Минздрва Ляшко пообещал каждой областной клинике по вертолетной площадке.