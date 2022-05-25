Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 мая, выступил на Украинском завтраке в Давосе и сделал ряд заявлений.

Он раскритиковал Запад за отсутствие единства, упрекнул Венгрию в блокировке шестого пакета санкций против России, "пока в Украине гибнут дети".

Президент также заявил, что Путин до сих пор ведет войну, потому что окружение скрывает от него реальную ситуацию. Поэтому нужна личная встреча Зеленского с Путиным, без посредников.

"Мне кажется, действующий президент РФ не понимает до конца, что происходит. Он в своем информационном мире, не понимает, что Украина не пойдет на уступки. Мы на своей земле. Это война за свободу, нашу землю и будущее. Нам некуда идти с этой земли. Нет ни возможности, ни желания. Поэтому он должен жить в реальности и ему точно должны помочь выйти из построенного за десятилетия информационного поля. Говорить сегодня можно только с президентом РФ, с посредниками нет смысла говорить. Есть один человек - президент РФ. Когда он будет готов выйти в реальность, то поймет, что гибнет много невинных людей, и если он может понять, то осознает, что нужно заканчивать войну, начатую никем другим, кроме РФ. Тогда можно будет попробовать идти дипломатичным путем", - сказал он.

Зеленский считает, что дипломатический путь окончания войны возможен только после отвода российских войск на позиции до вторжения. При этом Украина претендует на возвращение и ранее отторгнутых у нее территорий.

"Эта война в любом случае закончится, и мы понимаем, что есть военная составляющая войны, много крови, много погибших гражданских и военных. Будет мирный процесс и будет стол переговоров, будет точно мир. Вопрос - с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России Украина будет договариваться. И это уже зависит от желания нынешнего президента России", - заявил он.

Также Зеленский сообщил, что со стороны России желания вести переговоры нет. Единственный позитив - переговоры о разблокировке "Азовстали".

"Я не вижу предметных вещей. Сначала было ощущение, что можно говорить, что будет результат. Пока я этого не вижу. Единственный позитив - что стороны начали говорить о разблокировке "Азовстали", вывозе гражданских, а затем и тяжелораненых. Больше шагов насчет каких-то результатов не вижу. Считаю, что это затягивание процесса. Украина это видела и в Минском процессе. Поэтому мы против искусственных договоров без нормального круга партнеров, которые могли бы гарантировать безопасность Украина", - сказал президент Украины.

Также, по его словам, российская армия во много раз превосходит украинскую по оружию.

Кроме того, Зеленский заявил, что Китай выбрал политику оставаться в стороне от конфликта и Украину это устраивает.

Напомним, ранее Зеленский назвал единственное условие для своей встречи с Путиным.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны.

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