Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 мая, заявил, что Китай остается в стороне от конфликта и Украину это устраивает.

Об этом Зеленский сказал, выступая на Украинском завтраке в Давосе.

"Это лучше, чем если бы он помогал РФ, в любом случае. Хочется верить, что за спиной Китай не будет проводить другую политику", - сказал Зеленский

При этом он выразил сожаление из-за отсутствия поддержки Китая.

"Хотелось бы иметь преимущество в этих отношениях в сравнении с РФ", - сказал президент.

Напомним, в начале мая сообщалось, что Китай не оказал России прямой военной и экономической поддержки, но раскритиковал западные санкции.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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