Президент Украины Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение.

Главные заявления президента:

1. "Завершился третий месяц нашей обороны. Это большой срок. Срок, не предусматривавшийся ведущими разведками мира. Этого даже не допускали наши враги. Это три месяца военных преступлений русских оккупантов. И три месяца массовых подвигов наших людей, защищающих свою собственную землю".

2. "Сегодня из России прозвучало неадекватное заявление о том, что они якобы специально "притормаживают" наступательные действия. Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали".

3. "Сейчас на Донбассе ситуация очень сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь русской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все".

4. "Я благодарен всем партнерам Украины, которые помогают. Но подчеркиваю снова и снова: чем дольше длится эта война, тем больше будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира. Поэтому поставка Украине тяжелого оружия – реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире".

5. "Продолжаем работать над тем, чтобы Украина после этой войны получила надежные гарантии безопасности. В частности, была создана международная консультативная группа во главе с Ермаком и экс-генсекретарем НАТО Расмуссеном. В состав группы войдут ведущие специалисты в области безопасности и обороны, дипломатии. Их задача – выработать такой формат гарантий, который действительно будет работать".

6. "Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В конце мая состоится важное заседание Европейского совета, посвященное вопросам помощи Украине. Так что скоординировали позиции. В том числе и по усилению санкций против России".

7. "Также говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Прежде всего, об оборонной поддержке Украины. О дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении нашему государству всего объема помощи, в том числе финансовой, которая так необходима, чтобы преодолеть оккупантов".

Напомним, война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.