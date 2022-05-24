Президент Владимир Зеленский назвал условие возвращения Украины к переговорам с Россией. По его словам, это произойдет только после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля.

Об этом Зеленский сказал в интервью японскому общественному вещателю NHK.

"Я убежден, что мы должны отвоевать все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся к столу переговоров (с Россией - Ред.)", - заявил Зеленский.

Он добавил, что договориться с Россией о перемирии до возвращения военным путем оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно.

"Некоторые страны думали, что Россия оккупирует Украину за три дня. Прошел третий день, три недели, и уже три месяца. Я не думал, что попытка России будет успешной, потому что мир объединился вокруг Украины", - добавил Зеленский.

Ранее он говорил, что готов встречаться с Владимиром Путиным только для решения вопроса прекращения войны.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.