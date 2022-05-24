Зеленский рассказал, как в Киеве готовились действовать в случае его убийства
Владимир Зеленский рассказал в Давосе, как в Киеве готовились действовать, если убьют кого-то из первых лиц государства.
Об этом он сообщил во время беседы в Украинском доме в Давосе.
"Мы были подготовлены и разделены: я, премьер-министр и глава парламента. У нас парламентско-президентская республика. Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу. Мы разделили Кабмин на две части, это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов", – сообщил президент.
На том же мероприятии Зеленский назвал единственное условие для своей встречи с Путиным.
Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.
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