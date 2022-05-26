Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по открытию экспортного коридора украинского зерна через свою территорию - пролив Босфор. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

По словам источника, который пожелал остаться анонимным, переговоры все еще продолжаются. Источник добавил, что с открытием коридора из Турции возникнет спрос на это зерно для доставки на целевые рынки.

Офис президента Реджепа Эрдогана пока не комментирует переговоры.

Днем ранее высокопоставленный европейский дипломат, выступая на условиях анонимности заявил, что "Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море и готова помочь".

По словам главы стамбульской консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика, у Турции уже есть два фрегата, две подводные лодки и полдюжины патрульных и быстроходных кораблей в Черном море для такой миссии. Гипотетически компания Bosphorus Observer могла бы патрулировать маршруты продовольственных коридоров, а также искать мины, в установке которых Россия и Украина обвиняют друг друга.

Напомним, украинские порты в Черном море были заблокированы после вторжения России в Украину 24 февраля, и более 20 миллионов тонн зерна застряли там в силосах.

Между тем на Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.

Как писала "Страна", заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в среду 25 мая, что Москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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