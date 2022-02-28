После того, как Турция закрыла проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям России и Украины, страна решила закрыть проливы для всех военных судов, независимо от их принадлежности. Об этом заявил глава МИД Турции Чавушоглу.

То есть проливы перекроют не только для России и Украины, а вообще для всех кораблей.

"Это, в принципе, в какой-то степени Москве на руку. Так как означает, что в море не войдут корабли НАТО", - комментирует решение турецкой стороны Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в первые сутки военного вторжения российских военных в Украину Турции допустила ограничение прохода военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы по запросу Киева.

Также все главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT.

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