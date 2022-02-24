Бомба попала в турецкий корабль в Черном море, следовавший из Одессы в Румынию. Об этом сообщил турецкий канал NTV.

По его данным, обошлось без жертв и пострадавших. Судно получило повреждение в трюме, когда находилось в 50 милях южнее Одессы.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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