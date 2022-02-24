В Черном море в 50 милях от Одессы в турецкий корабль попала бомба - СМИ
Бомба попала в турецкий корабль в Черном море, следовавший из Одессы в Румынию. Об этом сообщил турецкий канал NTV.
По его данным, обошлось без жертв и пострадавших. Судно получило повреждение в трюме, когда находилось в 50 милях южнее Одессы.
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