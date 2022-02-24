Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Фейсбуке сообщил о первых пленных.

Судя по фото шевронов, пленные из Ямпольского мотострелкового полка. Также, судя по снимкам задержанных, при них были автоматы и ножи. Кроме того, у военных красные повязки на одежде.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

Недавно сообщалось, что пограничники заявили о попытке прорыва границы в Киевской области.

Сообщалось, что Садовый предупреждает о диверсантах во Львове, которые носят красные повязки.

Также писали, что в Кремле выступили с первыми комментариями по поводу ситуации в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя условия, при которых Россия прекратит нападение на Украину, заявил, что "операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты".

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Что известно о начале войны в Украине - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".