Госдепартамент США дал понять, что может рассмотреть вопрос о снятии с России санкций, связанных с продовольствием.

Спикер Госдепа Нед Прайс на брифинге 25 мая сообщил, что США не снимут санкции с России в ответ на обещания по экспорту зерна с Украины и что "не связанные с продовольствием санкции США в отношении РФ останутся в силе, пока не прекратится война в Украине".

"То есть вопрос об экспорте российского продовольствия и удобрений могут рассмотреть раньше, чем закончится война", делает вывод Телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ослабить санкции против России, обеспечив "полный и беспрепятственный доступ" на международные рынки для продуктов питания и удобрений из РФ, а также зерна из Украины.

"Эффективное решение продовольственного кризиса не представляется возможным без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, выпускаемых Россией и Белоруссией", - заявил Гутерриш.

Тем временем сегодня Россия объявила о морских коридорах для иностранных судов в Черном море, в том числе для идущих из подконтрольных Украине портов.