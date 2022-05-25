Министерство обороны России сообщило, что открывает для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях. Об этом сообщают местные издания.

В Черном море: для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.

В Азовском море: для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Украинских кораблей эти "коридоры", судя по всему, не касаются. Но если они реально появятся, то, по идее, иностранные суда смогут вывозить украинское зерно.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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