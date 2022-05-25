Первое судно из порта Мариуполя доставит около трех тысяч тонн металлопродукции в Ростов-на-Дону.

Об этом заявил "глава" администрации города Константин Иващенко.

Сейчас в порту проводят инвентаризацию, уборку территории, ремонтируют инфраструктуру.

Напомним, Минобороны России утверждает, что порт Мариуполя сегодня "начал работать в обычном режиме".

Ранее в руководстве порта сообщали, что на территории порта на момент вторжения находилось около 200 тысяч тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 170 миллионов долларов. Украинская сторона обвиняла россиян в том, что они собираются присвоить себе этот товар и продать его.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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