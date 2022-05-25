На зерновой кризис в мире из-за войны в Украине отреагировал Китай. Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта украинского и российского зерна.

Об этом он заявил во время разговора с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, пишет "Интерфакс-Украина".

Ван И призвал как можно скорее прекратить конфликт между Украиной и Россией для открытия подобного коридора. И подчеркнул, что Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами и "не останется в стороне".

"То есть Китай увязывает разблокировку портов Украины в целом с окончанием войны, и это существенное отличие от позиции Запада. Но, судя по всему, китайцев рост цен на еду тоже не слишком радует", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, министр агрополитики считает, что мир столкнется с кризисом из-за нехватки зерна уже через пару месяцев.

Тем временем, Минагрополитики Украины предложило создать "ОПЕК для зерновых".

Кроме того, сообщалось, что США могут на полгода отменить санкции против Беларуси ради экспорта украинского зерна.

Также мы публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.