Хорватия предлагает перевозить украинское зерно через порты в Адриатическом море. Такой вариант озвучила госсекретарь МИД Хорватии Андрея Метелко Згомбич на заседании Совета ЕС по общим вопросам, на котором обсуждалась продовольственная безопасность и энергетика, пишет Jutarnji List.

"При обсуждении я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку", - отметила госсекретарь МИД Хорватии.

Десять дней назад Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание "полос солидарности" по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.

До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходили через украинские черноморские порты. Из-за вторжения России в Украину и блокады ее портов зерновые и другую сельскохозяйственную продукцию нельзя экспортировать, что создает глобальную угрозу продовольствию. Треть украинского экспорта идет в Африку, которая может голодать.

Огромное количество зерна следует привозить в ЕС по суше, а затем переправить из морских портов в Африку.

Напомним, Польша просит ЕС оплатить логистические расходы, чтобы экспортировать украинское зерно в Европу. А страны G7 создадут альянс, чтобы снабжать население мира продуктами из-за войны в Украине и дефицита зерна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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