В Минобороны России заявили, что порт Мариуполя "начал работать в обычном режиме" после разминирования.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в порту уже завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации.

Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, освобождены подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий.

Также российские саперные подразделения разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к морскому порту Мариуполя.

Ранее россияне заявляли, что готовы предоставить гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из Мариупольского порта.

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Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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