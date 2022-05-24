Россия откроет "гуманитарный коридор" в направлении Черного моря - для выхода иностранных судов из мариупольского порта.

Речь о кораблях, которые были там заблокированы с начала войны. Коридор для них заработает завтра с 8 часов утра, заявило российское минобороны.

"Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Ранее сообщалось, что порт и акватория в Мариуполе разминированы. Представители оккупационной власти заявляют, что в ближайшее время порт сможет принимать грузы.

Мы также писали, что Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно.

Тем временем война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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