Британия на данный момент не собирается отправлять свои военные корабли в Черное море, чтобы разблокировать украинские порты, заявил представитель правительства Великобритании. Об этом сообщают местные СМИ.



"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти способы для возобновления экспорта зерна из Украины. Но в настоящее время у нас нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявил он.



Напомним, что ранее британская газета Times сообщила, что глава МИД Британии Лиз Трасс и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсуждали создание "защитного коридора" из Одессы, чтобы возобновить поставки продовольствия оттуда. По данным газеты, министры обсуждали потенциальный план по отправке в Черное море военных кораблей для сопровождения судов, экспортирующих украинское зерно





Напомним, министр агрополитики считает, что мир столкнется с кризисом из-за нехватки зерна уже через пару месяцев.

Вместе с тем, сегодня глава Одесской ОВА сообщил, что РФ разворачивает на северо-западе Крыма ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы.

"Страна" разбиралась, как в мире собираются снимать морскую блокаду с Украины.