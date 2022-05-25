Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для разблокировки украинских портов. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишут российские СМИ.

"Но Киев должен их еще разминировать", - отметил он.

Также Руденко заявил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности вернуться к переговорам только в случае возвращения российских войск на позиции 24 февраля "нельзя назвать конструктивным".

Касательно возможности обмена пленными, он сказал, что Россия будет рассматривать ее только после того, как сдавшиеся "украинские боевики" будут осуждены.

Кроме того, Руденко заявил, что говорить о создании российской военной базы в Херсонской области пока преждевременно. Ранее о том, что она будет размещена в оккупированном регионе говорила назначенная Россией "администрация" области.

Касательно разблокировки портов отметим, что накануне глава МИД КНР призвал создать зеленый коридор для экспорта украинского и российского зерна.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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