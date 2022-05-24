Лидеры четырех стран встретились в Токио. Фото: twitter.com/narendramodi

В Токио прошла встреча лидеров стран, входящих в группу QUAD (США, Япония, Австралия и Индия). Стороны обсудили вопросы безопасности и экономики, включая растущее влияние Китая и разногласия по поводу российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении лидеров четырех стран, обнародованном на сайте Белого дома.

"Главная задача встречи - побудить Индию присоединиться к антироссийским санкциям, которые она игнорирует, рекордно наращивая импорт российской нефти. Получится ли - увидим по действиям Индии в ближайшее время", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

QUAD (Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности) - это неформальная группа, занимающаяся вопросами безопасности и созданная в начале 2000-х годов. В последние годы она стала более активна в рамках усилий по противодействию растущему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Индия заявила о невмешательстве в войну между Украиной и Россией.

Вместе с тем, по данным NYT, Индия считает покупку нефти в РФ слишком выгодной, чтобы отказаться от нее под давлением дипломатии.

Кроме того, сообщалось, что США готовят пакет военной помощи для Индии, чтобы снизить ее зависимость от поставок оружия из РФ.

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