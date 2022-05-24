Турции необходимо получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о неподдержке "террористов" (под ними в Турции понимают представителей Рабочей партии Курдистана и соратников оппозиционера Гюлена), прежде чем согласиться на их вступление в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Hurriyet.

Чавушоглу заявил, что в Анкаре делегации проведут переговоры, а турецкая сторона представит требования по "террористам из Рабочей партии Курдистана"

После трехсторонней встречи может состояться и четырехсторонняя встреча с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Напомним, что после того, как Швеции и Финляндии подали заявку на членство в Североатлантическом альянсе, Турция сообщила НАТО, что будет блокировать их членство якобы из-за поддержки терроризма. Но в стране также сообщили, что готовы к переговорам.

После этого в Финляндии заявили, что не будут менять свои законы в угоду Турции, чтобы получить ее согласие на свое вступление в НАТО. Однако ведут переговоры с Анкарой по спорной теме. Президент Финляндии Сайли Нийнисте сказал, что провел "открытые и прямые" переговоры с Эрдоганом, после которых тот согласился продолжить тесный диалог.

Мы писали, что вчера в Турции уже озвучили пять требований к скандинавским странам. Четыре из них касаются Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической и "борьбы с терроризмом" в целом. Еще одно требование - снять оружейное эмбарго в отношении Турции.