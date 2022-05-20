Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу с представителем Финляндии, чтобы обсудить их противоречия о вступлении Хельсинки в НАТО.

Его слова приводит Sky News.

Встреча состоится уже завтра, 21 мая.

Эрдоган заявил, что уже говорил на эту тему с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, а на субботу запланирован его разговор еще и с представителем Великобритании.

Как известно, Турция обещает блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО и выдвинула свои пять условий. Основная претензия Анкары - это якобы поддержка Швецией "Рабочей партии Курдистана", которых Турция считает террористами.

При этом в Британии призвали Швецию и Финляндию выполнить требования Турции, чтобы вступить в НАТО.

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