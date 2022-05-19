Министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал понять, что Швеция и Финляндия должны выполнить требования Турции, чтобы вступить в НАТО.

Выступая в парламенте Великобритании, он заявил, что необходимо прислушаться к Турции, сообщает Reuters.

"Я думаю, что выход есть. Я думаю, что в конце концов мы к этому придем, и очень важно, чтобы мы прислушивались ко всем членам и их опасениям в этом процессе, и мы, безусловно, будем прислушиваться к Турции", - сказал Уоллес в парламенте.

Ранее "Страна" публиковала условия Турции для пересмотра ее позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Это экстрадиция членов Рабочей партии Курдистана и организации ФЕТО (последователей живущего на Западе оппозиционера Гюлена); признание террористическими Сирийских сил национальной самообороны, которых в Анкаре считают аффилированными с РПК; прекращение поддержки представителей ФЕТО, которую турецкие власти обвиняют в причастности к подготовке переворота в 2016 году; закрытие всех организаций, связанных со структурами, которые в Турции ассоциируют с террористами; предоставлении соответствующих гарантий.

Также мы сообщали, что Турция официально проинформировала членов НАТО, что заблокирует вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.