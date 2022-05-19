Турция сообщила НАТО, что будет блокировать вступление Швеции и Финляндии
Турция проинформировала членов НАТО, что заблокирует вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передают российские СМИ.
Он продолжает обвинять эти страны в связях с "Рабочей партией Курдистана".
"У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются "очагом терроризма", - заявил Эрдоган.
Ранее Турция назвала 5 условий для пересмотра своей позиции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
При этом Хорватия также намерена блокировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за Боснии и Герцеговины.
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