Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти заявил о намерении Приштины вступить в НАТО и Евросоюз.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Силы безопасности Косова были развернуты вместе с США в Кувейте, что стало нашей первой международной миротворческой миссией. Мы также принимаем участие в совместных военных учениях США Defender Europe 21 с участием 330 военнослужащих. Наше постоянное сотрудничество укрепляет долгосрочную приверженность Косова миру, безопасности и членству в НАТО", - заявил Курти на семинаре Атлантического совета.

По его словам, Приштина "приветствует заявки Молдовы, Украины и Грузии на вступление в Европейский союз, а также надеется, что ЕС примет заявку Косова на вступление в этом году".

Курти назвал Косово "самой демократически развитой страной в регионе", которая "немедленно поддержала" антироссийские санкции. Он обвинил Сербию в поддержке РФ, рекомендовав странам Запада обратить на это внимание.

12 мая непризнанное Косово подало заявку на вступление в Совет Европы.

Отметим, что Владимир Путин постоянно сравнивает войну в Косово и на Донбассе и отмечает, что раз там Косово объявило о независимости без согласия Сербии, а Запад это признал, то и на Донбассе такой сценарий позволителен.

Тем временем всерьез вступать в НАТО собрались Швеция и Финляндия. Однако Эрдоган блокирует расширение НАТО, пока не будут выполнены требования Турции.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

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