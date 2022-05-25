Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров со Швецией и Финляндией заявил, что не может быть и речи ни о каком членстве этих стран в НАТО без учета опасений Анкары.

А представитель Эрдогана добавил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не продолжится, пока не будут выполнены требования Турции. Он рассказал, что Турция на переговорах представила Швеции и Финляндии данные о Рабочей партии Курдистана и ее сирийском ответвлении, а также подняла вопрос экстрадиции в республику подозреваемых в терроризме.

Как писала "Страна", ранее Турция официально опубликовала требования к Швеции и Финляндии, выполнение которых необходимо для одобрения их заявок на вступление в НАТО. Всего их пять:

1. Прекращение поддержки терроризма (Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена);

2. Прекращение финансирования терроризма (тоже курды);

3. Прекращение поставок оружия Рабочей партии Курдистана;

4. Отмена оружейного эмбарго в отношении Турции;

5. Глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Также мы сообщали, что Турция захотела получить от Швеции и Финляндии письменные гарантии об отказе поддерживать соратников Гюлена и борцов за Курдистан.