Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что мирные переговоры нужно начать как можно быстрее, иначе мир ждут сильные потрясения.

"Переговоры о мире должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения, создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплоченностью, а в войну против самой России", – сказал Киссинджер.

Как писала "Страна", на этом же форуме политик заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации.

Также мы сообщали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "давосским паникером" Киссинджера за заявление в Давосе о том, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву", - считает Подоляк.