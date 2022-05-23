Достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации.

Об этом 23 мая заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Идеальным результатом стало бы, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой", - сказал он в беседе по видеосвязи.

Как отметил экс-глава американского внешнеполитического ведомства, об этом он говорил еще восемь лет назад, когда впервые начали активно обсуждать идею о вступлении Украины в НАТО. По его словам, нейтральный статус Украины в том виде, в котором он виделся тогда, недостижим, однако нейтральность Украины в конечном итоге "должна восприниматься как главная цель" в урегулировании ситуации вокруг страны.

Как писала "Страна", в феврале и еще в марте украинские власти в ходе переговоров с РФ заявили о готовности объявить нейтральный статус страны в обмен на гарантии безопасности.

Однако в последнее время, как заявляют обе стороны, переговоры зашли в тупик и фактически приостановлены, а подготовка личной встречи президентов Зеленского и Путина поставлена на паузу.