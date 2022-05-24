Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "давосским паникером" бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Последний заявил в Давосе, что Украине придется пойти на территориальные уступки.

"Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России в Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки", – сказал Киссинджер.

На Банковой этот призыв раскритиковали.

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – прокомментировал Подоляк высказывание ветерана дипломатии в Твиттере.

Как писала "Страна", Киссинджер также заявил в Давосе, что Украина должна стать мостом между Россией и Европой, а войну нужно закончить за два месяца, иначе ее последствия преодолеть будет нелегко.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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