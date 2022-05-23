Президент Украины Владимир Зеленский записал новое вечернее видеообращение.

Главное из заявлений президента:

"Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну. Такой войны действительно не было на Европейском континенте уже 77 лет. Тотальная война, когда враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры". "Завершился разбор завалов в Десне Черниговской области. 87 погибших. А это было только четыре ракеты. Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам". "Каждый раз, когда мы говорим нашим партнерам, что нам необходимо современное противоракетное оружие, современная боевая авиация, мы даем не просто формальный запрос. Мы говорим о том, что этот наш запрос – это реальные жизни многих людей, которые не погибли бы, если бы мы получили все оружие, за которым обращаемся. Сегодня, общаясь с участниками начавшего работу Давосского форума, я говорил в том числе и об этом". "Самая тяжелая боевая ситуация сейчас – на Донбассе. Бахмут, Попасная, Северодонецк, – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные". "Ближайшие недели войны будут сложными. И мы должны это понимать. Но у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться. Бороться и победить. Освободить нашу землю и наших людей". "Наши представители в Давосе работают над тем, чтобы Украина получила большую финансовую и гуманитарную поддержку. А для всех дипломатов нашего государства абсолютный приоритет – оружие и боеприпасы для Украины".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Давосе пригласил в Украину компании, покинувшие рынок РФ.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский сообщил, что в Десне под завалами здания нашли тела 87 жертв авиаудара РФ.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.