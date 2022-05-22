Владимир Зеленский подписал указ о присвоении польскому городу Жешув звание "Город-спаситель". Такой чести он удостоен за обеспечение украинской армии западной техникой - именно в Жешуве находится аэропорт, который стал главным хабом, связывающим Украину с западными партнерами.

"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашей государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего Украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу-спасителю", - сказал Зеленский в Верховной Раде.

Ранее мы писали, что в Раде выступил президент Польши Анджей Дуда, обращаясь к украинскому парламенту и народу. Во время выступления он пошутил относительно небольшого скандала, когда украинское жюри не дало на Евровидение баллы польскому выступлению. Также президент Польши сказал, что Украина должна стать членом Евросоюза - и он сделает для этого все возможное. Кроме того, Дуда заявил, что с Россией и ее лидером больше нельзя вести никаких дел.

Тем временем война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.