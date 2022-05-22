Президент Украины Владимир Зеленский записал новое традиционное вечернее видеообращение.

Главное из заявлений Зеленского:

Готовится законопроект, который позволит полякам получить в Украине де-факто и де-юре те же возможности, что и у украинцев. Вводится общий таможенный контроль с Польшей, чтоб ускорить прохождение процедур на границе и убрать большинство коррупционных рисков. В понедельник Зеленский выступит онлайн на Давосском форуме.

Напомним, сегодня стартует Всемирный экономический Давосский форум. Это будет первая встреча мировых лидеров с момента начала пандемии.

Главной темой для обсуждения является полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину. В день открытия конференции президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью по видеосвязи. Впервые с конца 80-х встреча пройдет без представителей России.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский анонсировал упрощение пересечения границы с Польшей.

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.