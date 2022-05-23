В поселке Десна Черниговской области после окончания разбора завалов под обломками обнаружены 87 жертв ракетного удара 17 мая.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Давосе.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, под обломками там обнаружены 87 жертв. 87 убитых", - сказал он.

Напомним, российские оккупанты около 5:00 утра 17 мая из авиации выпустили четыре ракеты по поселку Десна, две из них попали в здание. Российская сторона заявляла, что под удар попал учебный центр ВСУ.

Мы публиковали видео последствий ракетного удара.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о том, как и почему меняется позиция Запада по войне в Украине.