Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему украинская армия не может уничтожить Крымский мост.

"Крымский мост – это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное так и прикрываемое так, чтобы его нельзя было уничтожить так просто. Там минимум две бригады ПВО прикрывают, наряд все время в воздухе, ПВО, которое прикрывает корабли. Это очень серьезное сооружение, и попасть в мост крылатой ракетой – это все равно что пулей за 300 метров в лист бумаги. Но даже если попадешь, не факт, что он разрушится. Пролеты восстанавливаются очень быстро инженерными средствами, а в опору попасть… Так опора – это огромная бетонная хрень, в которую если и попадешь, то не взорвешь. Сколько хотите можете кричать об уничтожении Крымского моста, но, если бы его так легко было взорвать, мы бы его давно уничтожили", – рассказал Арестович Марку Фейгину.

Ранее советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что судьба Крымского моста уже решена. Он обязательно будет разрушен - это только вопрос времени.

В интернете даже появился сайт, который обещал падение Крымского моста 9 мая и вел обратный отсчет до этой даты.