Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, ранее заявивший о "неподтвержденных данных" захвата города Лиман в Донецкой области, рассказал о ситуации в Луганской области.

Об этом Арестович сообщил в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".

По его словам, до полного окружения Северодонецко-Лисичанской агломерации российским войскам осталось пройти 30 км.

"С севера на Бахмутско-Лисичанском направлении и на Северодонецком с юга - дистанция (между ними) уже порядка трех десятков километров. То есть эта вся территория уже насквозь простреливается артиллерией", - рассказал советник главы Офиса президента.

Напомним, что губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Россия бросила все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.

Ранее мы писали, что Сергей Гайдай опроверг, что Россия отрезала трассу Лисичанск-Бахмут. По ней продолжают вывозить людей.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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