Армии России осталось три десятка километров до окружения Северодонецка и Лисичанска - Арестович
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, ранее заявивший о "неподтвержденных данных" захвата города Лиман в Донецкой области, рассказал о ситуации в Луганской области.
Об этом Арестович сообщил в эфире YouTube-канала "ФейгинLive".
По его словам, до полного окружения Северодонецко-Лисичанской агломерации российским войскам осталось пройти 30 км.
"С севера на Бахмутско-Лисичанском направлении и на Северодонецком с юга - дистанция (между ними) уже порядка трех десятков километров. То есть эта вся территория уже насквозь простреливается артиллерией", - рассказал советник главы Офиса президента.
Напомним, что губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что Россия бросила все силы на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут.
Ранее мы писали, что Сергей Гайдай опроверг, что Россия отрезала трассу Лисичанск-Бахмут. По ней продолжают вывозить людей.
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Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
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