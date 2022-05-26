По непроверенным данным, российская армия захватила Лиман Донецкой области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube-канале "ФейгинLive".

Также он сообщил, что сегодня был "день безуспешных попыток перерезать трассу Бахмут - Северодонецк".

"Трассу перерезать не удалось, но удалось на участке от Соледара до Берестового поставить ее под огневой контроль с расстояния 2-3 км", - рассказал Арестович.

Напомним, о штурме Лимана российскими войсками 24 мая заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Ранее мы писали, что вчера, 25 мая, Арестович рассказал, что в Лимане войска России либо зашли на окраину города, либо захватили его половину.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны заявили о максимальной интенсивности боев на фронте и предупредили, что потерь не избежать.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.