Арестович сообщил о "неподтвержденных данных" захвата города Лиман в Донецкой области
По непроверенным данным, российская армия захватила Лиман Донецкой области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину на YouTube-канале "ФейгинLive".
Также он сообщил, что сегодня был "день безуспешных попыток перерезать трассу Бахмут - Северодонецк".
"Трассу перерезать не удалось, но удалось на участке от Соледара до Берестового поставить ее под огневой контроль с расстояния 2-3 км", - рассказал Арестович.
Напомним, о штурме Лимана российскими войсками 24 мая заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.
Ранее мы писали, что вчера, 25 мая, Арестович рассказал, что в Лимане войска России либо зашли на окраину города, либо захватили его половину.
Также "Страна" сообщала, что в Минобороны заявили о максимальной интенсивности боев на фронте и предупредили, что потерь не избежать.
Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.
Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.