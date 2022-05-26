Наступление России на Донбассе, куда она перебрасывает дополнительную военную технику, может быть последним в войне.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что Россия за месяц добилась лишь постепенного продвижения на востоке, а украинцам удалось отбить позиции за Харьковом.

России сложно вести боевые действия на широком фронте, сейчас район критических сражений включает лишь 3 города - Славянск, Краматорск и Северодонецк. Усложняет продвижение в этих районах и естественная преграда - Северский Донец.

"Чем дальше продвигаются российские войска, тем длиннее становятся их линии снабжения и тем больше они уязвимы для украинских контратак, поэтому России приходится передислоцировать войска для защиты уже завоеванной территории", - пишет издание.

Сейчас у России есть ограниченное время на восстановление сил. После этого, придется перейти к обороне. "В связи с сокращением численности войск и техники битва за Донбасс, вероятно, станет последним крупным наступлением войны", - делается вывод в материале.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.