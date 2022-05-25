В Лимане Донецкой области российские войска либо зашли на окраину города, либо захватили его половину.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.

Ранее о том, что в город вошел противник, заявлял "глава ДНР" Пушилин.

Также, по его словам, противник наступает в районе Дроновки, восточнее Лимана, и планирует сделать переправу в сторону Северска.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска ведут наступление на северо-востоке Донецкой области, в направлении Лимана, Северодонецка, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Песок и Марьинки.

Война в Украине продолжается уже 90-й день. "Страна" следит за происходящим 24 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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