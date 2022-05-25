В Лимане войска России либо зашли на окраину города, либо захватили его половину - Арестович
В Лимане Донецкой области российские войска либо зашли на окраину города, либо захватили его половину.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.
Ранее о том, что в город вошел противник, заявлял "глава ДНР" Пушилин.
Также, по его словам, противник наступает в районе Дроновки, восточнее Лимана, и планирует сделать переправу в сторону Северска.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска ведут наступление на северо-востоке Донецкой области, в направлении Лимана, Северодонецка, на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Песок и Марьинки.
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Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.
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