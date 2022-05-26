Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. Противник атакует на нескольких направлениях сразу, обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга

"На сегодняшний день бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно", - заявила Маляр.

По ее словам, "впереди нас ждет очень сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это война и потери с нашей стороны неизбежны".

Напомним, по данным The New York Times, наступление РФ на Донбассе может быть последним в войне.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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