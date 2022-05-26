Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в программе Марка Фейгина продолжил давать пессимистические оценки как ситуации на фронте, так и позиции Запада.

"Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат", - сказал Арестович.

"Запад сейчас проходит тест на адекватность - и постепенно его проваливает. Он поддается на угрозы Путина и не хочет поставлять Украине MLRS - американскую универсальную пусковую установку, использующуюся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет", - заявил советник главы Офиса президента.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без получения реактивных систем залпового огня MLRS Украина не сможет освободить Херсон, а ситуация на Донбассе еще больше ухудшится.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.