В субботу, 28 мая, в Украине идет уже 94-й день полномасштабной войны с Россией.

По данным Генштаба ВСУ, противник пытается вытеснить украинские подразделения из Лимана на севере Донецкой области и развить наступление на Славянск.

В Луганской области продолжаются бои на подступах к Северодонецку.

В Харьковской области РФ продолжает систематические обстрелы населенных пунктов.

Сохраняется угроза ракетных атак с территории Беларуси на севере и с российских кораблей в Черном море - на юге.

В этом онлайне кратко все самые важные новости за сегодня. Материал обновляется.

28 мая

11:52 Минобороны России сегодня заявило о полном взятии города Лиман Донецкой области.

Отметим, что вчера Минобороны Украины заявило, что ВСУ продолжают

удерживать северо-западную и юго-восточную части Лимана и что в городе продолжаются бои.

11:49 Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте попросил того прямо сказать - против ли он членства Украины в ЕС.

«Я ему очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко", - цитирует Зеленского нидерландское издание Nieuwsuur.



Ранее Рютте говорил, что у Украины низкие шансы стать в ближайшее время кандидатом в ЕС.

По словам премьера, слишком многим странам ЕС не нравится идея предоставления статуса кандидата для Украины. Также такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ждали предоставления аналогичного статуса.

Поэтому он предложил дать Украине не статус кандидата в ЕС, а статус «потенциального кандидата».

На это резко отреагировали в Киеве, заявив, что Украине не нужно «суррогатные» статусы.

11:39 Тема создания нового союза с участием Британии, Польши и Украины, а также стран Балтии и, в перспективе, Турции, стала одной из самых обсуждаемых в последние дни.

Как сообщила итальянская газета Corriere Della Sera со ссылкой на источники, во время визита в Киев 9 апреля британский премьер Борис Джонсон якобы обрисовал президенту Владимиру Зеленскому перспективы нового возможного союза государств в Европе под предварительным названием "Европейское содружество", куда пригласил и Украину.

У Зеленского, по версии газеты, не ответили ни да, ни нет, взяв время на раздумье.

Тема некоего союза Украины, Польши и Британии альтернативного как России, так и странам западной Европы, обсуждается уже давно. Буквально накануне войны Киев, Лондон и Варшава заявили о создании "нового трехстороннего формата сотрудничества".

Поэтому нынешние слухи о создании «содружества» вполне вписываются в тенденции последнего года, резко ускорившиеся после начала войны в Украине.

Однако, большой вопрос насколько эти идеи реализуемы на практике.

"Предлагаемый альянс сам по себе нежизнеспособен. Он слаб экономически в сравнении с ЕС, чтоб обеспечить развитие входящих в него стран. Не очень силен в военном отношении, чтоб обеспечить их безопасность. Он может существовать только, если ему окажут всестороннюю поддержку американцы. Например, если они захотят ослабить ЕС и создать "санитарный кордон" между Западной Европой и Россией. Но пока стратегия администрации Байдена иная: крепить союз с Евросоюзом и его лидерами - Германией и Францией. Шольц и Макрон для Демпартии США куда более идейно близки чем правые консерваторы Джонсон, Дуда и Качиньский. И пока такая ситуация не поменяется у идеи Джонсона мало шансов. Более того - педалирование этой идеи сейчас вредно для Украины, так как может ослабить ее поддержку со стороны ЕС и усилить желание Берлина и Парижа искать компромиссы с Россией в пику геополитическим прожектам Лондона".

Подробнее о том, зачем нужно новое объединение Джонсону и что оно означает для Украины разбирались журналисты "Страны" Денис Рафальский и Александра Харченко.

11:18 Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на одну ступень - с уровня «B-/B» («в высокой степени спекулятивные») до «CCC+/C» («близки к дефолту»).

По мнению экспертов агентства, война в Украину затянется. А это приведет к ситуации, в которой выплата долгов Киевом будет в большей степени зависеть от международной помощи.

11:08 Итоги дня по Харьковской области от главы обладминистрации Олега Синегубова:

- За минувшие сутки обстрелам подвергся Киевский район Харькова

- Ночью было несколько попаданий снарядов в Малой Даниловке, возникли пожары в 2 домах частного сектора. По предварительным данным, пострадавших нет

- Обстреливали Харьковский район, в пгт. Слатино - 1 пострадавший, в г. Балаклея также 1 человек получил ранения. В Слатино погибла 65-летняя женщина

- В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск

- Военнослужащие Десантно-штурмовых войск сбили российский боевой вертолет Ка-52.

11:04 Владимир Соловьев в своем эфире говорит, что Россия может нанести удар по «центрам принятия решений» (имея в виду, очевидно, США) в случае, если Украина будет использовать американское оружие для ударов по РФ.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "Американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений", - говорит Соловьев

10:52 В Мелитопольском районе сотрудники одного из отделов полиции перешли на сторону России, среди них есть участники АТО, сообщает Запорожская областная военная администрация.

"В Мелитопольском районе Приазовский отдел полиции теперь называется "народной милицией", потому что перешел на сторону врага. Сотрудничать с врагом согласились более тридцати пяти работников отдела во главе с начальником и его заместителем. Интересно, что среди изменников есть и участники АТО. Возможно, подобное действие полицейских было вызвано психологическим, а возможно и физическим давлением на людей и их семьи", - сказано в телеграм-канале ОВА.

10:48 Назначенные россиянами «власти» Херсонской области объявили о полном закрытии границы с подконтрольной Украине территорией.

«Заместитель главы Херсонской областной администрации» Кирилл Стремоусов, мотивировал это вопросами безопасности.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно», - утверждает Стремоусов.

10:36 Огромная воронка - результат обстрелов под Харьковом сегодняшней ночью.

10:31 Со вчерашнего дня, 27 мая, остановлена работа Славянской ТЭС, сообщает ПАО "Донбассэнерго" на своем сайте.

"В течение последних дней Николаевская городская территориальная громада Донецкой области, где территориально расположена главная структурная единица ПАО «Донбассэнерго» — Славянская ТЭС, постоянно находится под ракетно-артиллерийскими обстрелами со стороны российских оккупационных войск. Персонал электростанции все время активной фазы войны героически обеспечивал работу генерирующего оборудования и отпуск электроэнергии в энергосистему Украины. С целью сохранения жизни и здоровья персонала станции, а также в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, ПАО «Донбассэнерго» принято решение об остановке работы Славянской ТЭС 27 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Летом 2014 года станция из-за сильных боев в этом районе также прекращала работу.

10:30 Малоизвестные сырьевые трейдеры помогают России продавать нефть. Небольшие посредники получают значительную прибыль, поскольку такие гиганты как Glencore, Trafigura, Vitol и Gunvor отказываются торговать российскими энергоносителями, пишет The Wall Street Journal.

Ограничения, введённые ЕС и Швейцарией, заставили крупнейших сырьевых торговцев отказаться от бизнеса с государственной компанией Роснефть. Но действующие запреты не мешают заключать сделки малоизвестным компаниям. Такие трейдеры, как Paramount Energy & Commodities и Coral Energy, "покупают ненужную российскую нефть с большими скидками".

На таких рискованных операциях они могут заработать $20 млн и более на одном грузе (зависит от размера танкера). До войны доход был значительно меньше - около $600 тыс.

Но такой бизнес может оказаться недолговечным, если Запад ужесточит санкции против российской нефтяной промышленности или финансисты и судовладельцы откажутся участвовать в сделках с российскими энергоносителями, предполагает издание.

10:20 Евросоюз рассматривает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна с Украины, сообщает испанское издание El Pais.

Один из вариантов - вывоз из Одессы. ЕС считает необходимым как можно скорее вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированной на территории страны. "Европейский саммит в следующий понедельник в Брюсселе рассмотрит растущий риск голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированный Россией после вторжения в страну 24 февраля", - напоминает El Pais.

По версии издания, военно-морская операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.

Отметим, что ранее США исключили своё военное участие в операциях по вывозу зерна из украинских портов.

10:10 Появилось еще одно видео недавней драки в центре Вены, где участвовали украинцы.

На нем заметны номера машин, в которых участники стычки скрылись с места инцидента.

На номерном знаке различимы буквы АЕ - то есть, автомобили зарегистрированы в Днепропетровской области.

Как сообщало австрийское издание Heute, драка произошла в среду днем.

На Кернтнер Ринг, 1 возле отеля Бристоль остановились две машины (одна из них - с украинскими номерами). Затем из них вышли две группы мужчин и избили двух других мужчин.

09:59 Минобороны заявляет, что российские потери в Украине достигли ровно 30 тысяч военных.

09:58 Компания "Метинвест", принадлежащая Ринату Ахметову, обвинила Российскую Федерацию в пиратстве.

Компания заявляет, что россияне украли ее продукцию из порта Мариуполя и теперь обещают подать иски против Россию за мародерство и нарушение законов и обычаев войны.

"На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: Smarta (Либерия), Azov Concord (Мальта), Azburg (Доминика), Tzarevna (Мальта), Blue Star I (Панама) и Lady Augusta (Ямайка) которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест", - сообщает официальный сайт компании.

В "Метинвесте" считают, что россияне могут вывозить продукцию в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и Севастополе, чтобы потом продавать продукцию в Африку.

"По международному праву и законодательству Украины действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции Группы Метинвест имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, являющихся тяжкими международными преступлениями. Группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных и их сообщников к строгой юридической ответственности", - говорится в заявлении компании.

09:50 Ситуация в Северодонецке на это утро - по данным губернатора Гайдая.

- враг проник в гостиницу "Мир" на окраине города, понес огромные потери, но остается в здании (вчера была информация, что его оттуда выбили).

- внутри города противника нет.

- Северодонецк не отрезан, но, по большому счету, грузовики уже туда не проедут (о чем неофициально заявлялось еще вчера).

- на трассе Лисичанск – Бахмут много расстрелянных автомобилей (то есть дорога под огневым контролем противника).

09:40 Анализ военной ситуации в Украине от агентства Bloomberg:

1 "Победы России на востоке Украины вызывают споры о ходе войны".

2. Российские войска уверенно продвигаются на восток Украины благодаря концентрации артиллерии и авиации, теперь контролируя почти всю Луганскую область и угрожая окружить тысячи самых опытных украинских военнослужащих.

3. Это вызывает опасения, что Россия готова к еще большему прорыву. И приводит к "паническим" призывам Киева поставлять наступательные вооружения.

4. Российские командиры теперь меньше рискуют и обеспечивают лучшее прикрытие с воздуха, применяя тактику выжженной земли. Это все чаще влечет за собой уничтожение украинской обороны путем продолжительных артиллерийских обстрелов.

5. Мнения экспертов на Западе разделились. Одни считают, что Россия начнет захватывать все больше украинских территорий. Другие называют ее успехи "относительно небольшими".

"Точно так же, как предыдущие неудачи России привели к чрезмерно оптимистичному настрою в отношении способности Украины выиграть войну - относительно небольшие успехи России теперь вызывают тот пессимизм, который отражен в замечаниях Киссинджера", - пишет Bloomberg, говоря о нашумевших предложениях бывшего госсекретаря США пойти на уступки Москве.

Сейчас главное ожидание - это прибытие в Украину большей западной поддержки, которую Киев, учитывая медленное продвижение России на Донбассе, может успеть освоить и бросить в бой.

09:31 Стали известны подробности попытки экс-президента Петра Порошенко этой ночью покинуть Украину.

Как рассказывает «Стране» источник в правоохранительных органах, вчера, около десяти вечера Порошенко в окружении ещё пяти человек, в том числе охраны пробовал перейти границу на погранпереходе Рава-Русская.

Он предоставил копию распоряжения спикера Рады от 24 мая о командировке для участия в парламентской ассамблеи НАТО и копию письма сотрудника аппарата Верховной Рады к Литовской Республике для участия в ассамблее НАТО.

«Однако пограничники так и не смогли установить подлинность предоставленных документов, потому что не считывался Qr-код. Два часа Порошенко и делегацию продержали на границе, после чего они самостоятельно уехали в обратном направлении», - рассказал источник «Страны».

09:19 Михаил Подоляк, официальный член переговорной группы с Россией, предостерег Запад от переговоров с Россией.

"Иногда у некоторых наших партнеров проскакивает вопрос: не стоит ли попробовать договориться с Россией за столом переговоров? В основе этого предложения лежит гипотеза, что тут – как в бизнес-конфликтах: можно договориться о компромиссах, урегулировать спор и вернуться к прежней жизни.

Отвечу прямо: это катастрофическое заблуждение, вытекающее из неверного понимания природы этой войны и ее истинных мотивов. Что ведет к ужасным последствиям для всего мира.

Любые договоренности с Россией не стоят и ломанной копейки. Разве можно договариваться со страной, которая всегда цинично пропагандистски лжет?", - написал советник главы Офиса президента у себя в телеграме.

Он добавил, что "Украина будет воевать с Россией до победного финала". А если "Запад опять дрогнет", то "Европу, мир в целом ожидает новый кровавый передел границ, хаос, волны беженцев, голод, новые правила безопасности, когда человеческая цивилизация вынуждена платить дань гопнику с ядерным чемоданчиком".

Почему на Банковой не хотят переговоров Запада с Россией - "Страна" рассказывала здесь.

09:11 Один из главных спикеров, близких к Офису президента, экс-нардеп Сергей Лещенко вышел на просторы ТикТок.

И вот, что из этого получилось.

Осторожно: на видео - ненормативная лексика и пропаганда вредных привычек.

09:10 Спутниковые снимки Лимана и его предместий за день до того, как его захватили россияне.

На одном из фото видны следы артиллерийских позиций, с которых обстреливался город.

09:00 Сообщается о взрывах в Николаеве и о пожаре.

08:59 Сводка британской разведки на это утро.

Первая часть посвящена Лиману. Большая часть города захвачена, и теперь Россия может переходить к следующему этапу наступления на Донбасс.

"Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", - говорится в отчете.

Британцы предполагают, что В ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, начнут форсировать реку.

И, хотя основные усилия будут прилагаться у Северодонецка, плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления - на Славянск и Краматорск.

Вторая часть сводки - о ситуации на оккупированных территориях. 26 мая Пушилин заявил, что "референдум" будет проведен, если Россия полностью захватит Донецкую и Луганскую области Украины. Их захват Кремль преподнес бы как оправдание вторжения.

Однако ВСУ продолжают вести организованную оборону и наносят урон РФ.

08:50 В Харькове идет дерусификация.

Московский проспект переименовали в "Героев Харькова".

Вывески уже начали менять.

08:40 По Сумской области нанесен ракетный удар.

Как сообщает губернатор Дмитрий Живицкий, в Путивльской громаде разрушено фермерское предприятие.

О жертвах информации нет.

08:20 В России прокомментировали публикации о поставках в Украину ракетных систем залпового огня.

Посол в США Анатолий Антонов заявил, что "это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".

По его мнению, США все глубже "втягиваются в конфликт".

08:18 Еще один вывод "Института изучения войны" из сегодняшнего отчета.

По его данным, Северодонецк скоро может быть окружен.

"Российские силы, вероятно, продолжат постепенное наступление и в ближайшие дни могут окружить Северодонецк", - считают американские эксперты.

08:17 Более детально по ситуации в Северодонецке от губернатора области Гайдая.

По его словам, за ночь россиян удалось оттеснить на ранее занятые позиции.

При этом поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, хотя проезд между городами сохраняется.

Несмотря на потери у Северодонецка, противник не оставляет попыток выйти в тыл ВСУ и нарушить логистическое обеспечение Луганщины.

08:16 Основные выводы "Института изучения войны" (США) по ситуации в Украине за минувшие сутки.

1. Российские войска начали прямые атаки на городскую застройку Северодонецка, который еще полностью не окружен. Тем не менее, атакующие силы будут вести городские бои.

2. Российские силы в Лимане, по-видимому, разделяют свои усилия: атакуют как на юго-запад, чтобы поддержать застрявшие силы в Изюме, так и на юго-восток, чтобы продвинуться на Северск.

3. Российские войска в Попасной стремятся продвигаться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не на запад, в сторону Бахмута.

4. Позиции к северо-востоку от Харькова остаются в основном неподвижными. Крупных атак со стороны российских или украинских войск не наблюдается.

5. Российские войска продолжают укреплять свои оборонительные позиции на юге. И предпринимают усилия по интеграции Херсонской области в российские экономические и политические структуры.

08:15 Газета New York Times вслед за CNN пишет о согласии Байдена передать Украине ракетные системы залпового огня.

Об этом будет объявлено на следующей неделе, рассказал изданию чиновник, знакомый с процессом.

Типа оружия источник не назвал. Но газета предполагает, что это может быть установка M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров. У США есть порядка 42 тысяч боеприпасов к этим установкам.

Впрочем, повторимся, это только предположение журналистов.

Собеседник из администрации заявил New York Times, что системы, которые планируется поставить Киеву, "не дают Украине возможность нанести удар вглубь территории России". И это был главный критерий отбора.

Также издание сообщает, что у США есть планы включить в следующий пакет военной помощи Украине дальнбойные РСЗО Himars (могут наносить удары на 300-500 километров).

Но пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вчера на брифинге отказался подтвердить эту информацию.

08:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Основные моменты:

1. В Беларуси продолжается подготовка офицеров запаса военно-воздушных сил. Недалеко от границы Украины, в городе Лунинец Брестской области, развернули ракетный комплекс "Искандер".

2. На границе Харьковской и Донецкой областей противник снова штурмовал село Пасека, безуспешно.

3. Южнее Лимана враг наносит минометные удары по Озерному и Дубраве. Это значит, что подразделения РФ подошли близко к этим населенным пунктам. Они также пытаются закрепиться в самом Лимане.

4. По Северодонецку кратко сказано, что противник вел штурмовые действия, но после потерь отошел. Также продолжаются бои за населенные пункты в районе трассы Лисичанск-Бахмут, захват которой будет означать частичное окружение украинских сил в Луганской области.

5. На границе Запорожской и Донецкой областей россияне понесли значительные потери и отступили от населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

6. На южнобужском направлении (видимо, в районе Николаева) украинские войска перешли в контратаку. "В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах".