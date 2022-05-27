Харьковчане Татьяна и Андрей, убегая от войны, спасли 70 котов. Животные проживали в их частном приюте, который существовал с 2014 года.

Супруги решились на эвакуацию лишь в середине апреля, когда война вплотную подобралась к их дому. До этого времени супруги развозили лекарства и продукты жителям обстреливаемого врагом города и помогли эвакуировать людей.

Вывозили всех животных в одном микроавтобусе. Кроме 70 котов на борт взяли нескольких собак и морскую свинку Пульку, на которую наткнулись в харьковском подвале.

Теперь семья временно проживает в Черкасской области и ищет подопечным новых хозяев. Некоторых котов забрали в Европу. В приюте остается 53 животных.

Напомним, в Бородянке с 7 этажа разрушенной многоэтажки сняли кота, который пробыл там больше месяца.

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Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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