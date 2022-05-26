Пес Патрон, талисман Черниговских саперов, заслужил всенародную любовь и стал настоящей звездой в социальных сетях. Ранее "Страна" взяла интервью у хозяина Патрона и узнала все о буднях знаменитого пса-сапера. Однако у украинских спасателей есть и другие четырехлапые помощники.

Как оказалось, помимо собак-пиротехников, в ГСЧС привлекают к работе ещё и собаку-водолаза. Недавно в ГСЧС Украины впервые рассказали о немецкой овчарке Найде, которую обучают тонкостям работы водолазы в Черкасской области.

О будущей карьере Найды в роли помощницы водолазов "Стране" рассказала спикер ГСЧС Черкасской области Юлия Норовкова.

— Расскажите, как Найда появилась у вас?

— Мы ее взяли в коммунальном приюте для животных. В этом нам помогло Черкасское городское общество защиты животных "Друг". Сейчас Найде около 3 лет. Все началось с того, что у нас большая территория, которую нужно охранять от посторонних, потому что всякое в жизни может случиться. Так и возникла идея взять собаку в качестве охранника. Но у нас не было желания брать конкретную породу или собаку, которая уже занималась с кинологом. Волонтеры сказали, что у Найды хороший характер и она отлично охраняет свою территорию. Плюс, нам очень импонировал их слоган: "Для дружбы не важна порода". Когда мы приехали выбирать животное для наших водолазов, именно с Найдой у нас сложились позитивные отношения. С первой встречи мы поняли, что заберём ее к себе.

— Сколько времени Найда находится в вашей команде?

— Она у нас уже два месяца. Раньше мы про Найду не рассказывали, потому что она была новенькая, ей нужно было время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

— А где она живет?

— На территории нашей водолазной базы в своём вольере. Она уже привыкла к своему месту.

— Какой характер у Найды?

— Она строптивая, но из нее хороший охранник. С людьми, которые играют и общаются с ней, она добрая и любвеобильная. Но посторонних она на свою территории не запустит, может даже облаять. В кинологии есть специальные нормативы, когда собаку водят по территории, а она на подсознательном уровне запоминает, где "своя" территория, а где "чужая". Сейчас у нее проходит этап социализации, она познакомилась уже со всеми членами нашей водолазной команды. Они нашли общий язык. Она любит воду - для нас это было открытием.

— Как вы поняли, что Найда не боится воды?

— Один раз водолазы тренировались возле воды, погружались, снимали и надевали снаряжение, а в это время Найда "крутилась" возле них. Водолазы увидели, что собака не боится заходить в воду: сначала попробовали кинуть ей мячик в воду, а она за ним поплыла и принесла его на берег, потом попробовали бросить ей спасательный круг. Она прыгнула в воду и вытянула его на берег. Теперь такие тренировки у Найды проходят каждый день.

— А кто дал собаке такую кличку?

— Ее так назвали в приюте.

— Найда сейчас одновременно учится и работает с водолазами?

— Нет. Мы просто увидели, что у неё есть потенциал и решили попробовать. Но будет ли она нести службу на уровне собак других подразделений, таких как Нацгвардия и Нацполиция, покажет будущее. Сейчас сложно говорить об этом, потому что она только приспосабливается к новой жизни, учит команды.

— Какой распорядок дня у Найды?

— Конкретного графика у неё нет. Каждый день, когда она просыпается, ее выпускают побегать по территории, которую она охраняет. Дальше по расписанию с 9 часов утра у водолазов могут быть тренировки – они отрабатывают разные нормативы, а Найда вместе с ними. Она не мешает ежедневной работе, развитию навыков водолазов и в свободное время, когда ей могут уделять внимание, с ней занимаются.

— Что Найда больше всего любит есть?

— В этом плане она неприхотлива и ест все – корм, натуральную еду. Но наши сотрудники ее никогда не обделяют и всегда стараются подкармливать ее вкусностями, которые разрешены собакам. Поэтому сложно выделить конкретную еду, которую предпочитает Найда.

— Берете ли вы Найду с собой на задания?

— Пока что нет, потому что мы только пробуем – это ее первые шаги в качестве помощницы водолазов. А там посмотрим, справится она с этой ролью или нет.

— Насколько охотно Найда тренируется?

— Она с большим желанием ныряет в воду, потому что для неё все происходит в форме игры. Спасательный круг она воспринимает как апортировочный предмет (Любой предмет, который используется для отработки собакой навыка "принеси-подай" - Ред.). Если бросить круг в воду, то Найда весело и упорно прыгает за ним, вытаскивая на берег. Мы заметили в ней потенциал и пытаемся его развить.

— Помимо тренировок с водолазами, занимается ли Найда параллельно с кинологами?

— Нет.

— Какая самая любимая игрушка Найды?

— Мячик.

— Будет ли Найда сдавать экзамен, чтобы стать полноценным водолазом-спасателем?

— Как настоящий водолаз-спасатель, она должна сдать экзамен, который покажет, сможет ли она этим заниматься или нет. У водолазов есть свои нормативы, также будет и с Найдой. Мы будем смотреть, насколько четко она выполняет команды, насколько качественно и быстро. Поэтому решение, брать ли ее официально в штат водолазов, будет приниматься в будущем.

— Как по-вашему, как скоро Найда сможет сдать экзамен?

— Временных рамок нет, но я думаю, что через месяца три.

— Какая миссия Найды в будущем, если ей удасться сдать все экзамены?

— Если все сложится хорошо, она будет помощницей черкасских водолазов.